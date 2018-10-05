إنشاء محطات نظام ملاحة فضائي هندي في سيبيريا

وقع الجانبان الروسي والهندي، يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، مذكرة تفاهم بشأن نشر المحطات التابعة لنظام الملاحة الفضائي العالمي الذي تعمل الهند على إنشائه في غرب سيبيريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، قوله إن الهند بصدد إنشاء نظام ملاحة فضائي عالمي، وتريد نشر المحطات التابعة له في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا.

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وقال روغوزين إن روسيا معنية برفع دقة نظامها للملاحة الفضائية "غلوناس"، حتى لا يقل فاعلية عن نظام "جي بي إس" الأمريكي، الأمر الذي يتطلب إنشاء عدد أكبر من المحطات الأرضية.

وأضاف روغوزين قائلا إن روسيا لن تغلق أراضيها أمام أنظمة الملاحة الأجنبية كما فعلته الولايات المتحدة بمبررات تتعلق بالأمن القومي. مع ذلك فإن روسيا ستطبق نظام عمل في المحطات الأجنبية يحول دون استخدامها لأغراض عسكرية.

وقال روغوزين إن الهند طلبت من روسيا المساعدة في إعداد رواد الفضاء الهنود، بمن فيهم امرأة واحدة، في المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء.

وأشار روغوزين إلى أن الخبراء الهنود بحاجة إلى خبرات في مجال تصميم بزة فضائية وحماية أفراد طاقم المركبة الفضائية من الأشعة الكونية، وحماية المركبة الفضائية نفسها من النيازك صغيرة الحجم.

المصدر: تاس