أكاديمي روسي: خطط موسك للرحلات إلى المريخ مجرد خيال

شكك ليف زيلوني عضو أكاديمية العلوم الروسية بإمكانية تحقيق رحلات آمنة إلى المريخ، واعتبر خطط مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون موسك، بشأن ذلك مجرد خيال.

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وقال الأكاديمي في المؤتمر العلمي المنعقد بموسكو بمناسبة الذكرى 61 لإطلاق أول قمر اصطناعي إلى الفضاء: "الإشعاعات عدو الإنسان، وخلال الرحلات الفضائية البعيدة، مثل الرحلة إلى المريخ، لا يمكن التنبؤ بها. فنحن لا يمكننا التنبؤ بنشاط الشمس وإشعاعات المجرة. أعتقد بأن خطط موسك ليست سوى مجرد خيال علمي، مبنية على قول غيربرت ويلز وريا بريدبري، إن (الإنسان سيطير إلى المريخ)، ولكن هذا لن يتحقق قريبا".

وأشار الأكاديمي الروسي، إلى أن العلماء أجروا تجربة لكيفية اكتشاف الفئران مخرجا في متاهة. وبعد تعريضها للإشعاع "أصبحت غبية جدا"، ما جعلها تبحث عن المخرج فترة أطول من المعتاد.

وأضاف زيلوني قائلا: "لم تكن تلك التأثيرات بعيدة، بل حدثت بسرعة. حيث يمكن فقدان الوظائف المعرفية خلال الرحلة. لذلك نعارض بشدة أي حديث عن الرحلات المأهولة إلى المريخ، ونفكر بكيفية حل هذه المشكلة في الرحلات المأهولة إلى القمر".

المصدر: نوفوستي