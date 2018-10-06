روغوزين: صاروخ "سويوز" الجديد خضع لفحص دقيق

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن صاروخ النقل "سويوز" الجديد الذي سيطلق، في 11 أكتوبر الجاري، خضع لفحص دقيق.

ومن المقرر إطلاق صاروخ النقل "سويوز-FG" وعلى متنه المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-10"، الساعة 11:40 بتوقيت موسكو، يوم 11 أكتوبر الجاري، من منصة غاغارين في مطار بايكونور الفضائي.

وستحمل المركبة رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ، وخصص المقعد الثالث لحاوية تحمل معدات للمحطة.

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وتجدر الإشارة إلى أن فحص الصاروخ بعناية ودقة، جاء بعد اكتشاف ثقب في حجرة العيش بالمركبة الفضائية "سويوز إم إس-9"، يوم 30 أغسطس الماضي، تسبب بتسرب الهواء.

وقد تقرر خروج رائدي الفضاء بروكوبيف وأوفتشينين إلى الفضاء المكشوف، في 15 نوفمبر المقبل، حيث سيقومان برفع طبقة الحماية العازلة وطبقة الحماية من الكويكبات والنيازك، لفحص الثقب من السطح الخارجي على أمل العثور على بقايا المادة التي تم سد الثقب بها قبل اكتشافه.

المصدر: نوفوستي