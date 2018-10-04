القوات الفضائية الروسية تحتفل بعيدها

تصادف اليوم الخميس 4 أكتوبر، الذكرى الـ61 لإطلاق أول قمر اصطناعي في العالم من قاعدة "بايكونور" السوفيتية، ويحتفل أفراد القوات الفضائية الروسية في هذا اليوم بالذات بعيدهم المهني.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن كل البرامج الروسية والدولية صارت تتحقق منذ ذلك الحين بمشاركة الوحدات العسكرية الخاصة بإدارة الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية. وأضاف الناطق أن القوات الفضائية الروسية اليوم، تمتلك نظاما فعالا لإطلاق الأقمار الاصطناعية ذات الاستخدام المختلف وإدارتها.

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وأشار الناطق إلى أن الخبراء في القوات الفضائية الروسية يتولون مرافقة ما يزيد عن 900 جهاز فضائي. وسبق لهم أن سيطروا على خروج ما يزيد عن 500 جهاز فضائي من المدار الأرضي، وقدموا 10 إنذارات عن اقتراب خطير لمختلف الأجهزة الفضائية من الأقمار الاصطناعية التي تدخل في تشكيلة مجموعة الأقمار الروسية.

وأكد الناطق عزم القوات الفضائية الروسية على أن تنشر في الأراضي الروسية، بحلول عام 2020، ما يزيد عن 10 منظومات ليزر بصرية ومنظومات لاسلكية تقنية جديدة، تستخدم للتعرف على الأهداف الفضائية واكتشافها. وقد تم تشغيل أول منظومة من هذا النوع في إقليم ألتاي الروسي.

المصدر: تاس