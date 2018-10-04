مصدر: تقديم موعد إطلاق صاروخ "سويوز"

أعلن مصدر في مطار "فوستوتشني" الفضائي عن قرار بإطلاق الصاروخ "سويوز 2.1A" من مطار فوستوتشني الفضائي، قبل يوم من الموعد المعلن سابقا.

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي، إن "إطلاق صاروخ (سويوز 2.1A) من مطار فوستوتشني الفضائي، سيجري في 25 ديسمبر المقبل. وسيحمل الصاروخ القمرين 5 و6 من نوع (كانوب-V) لسبر الأرض مع مجموعة من الأقمار الاصطناعية الصغيرة، مع وحدة التعجيل فريغات".

وسيصبح هذا الإطلاق الرابع من مطار فوستوتشني الفضائي الجديد، حيث جرى أول إطلاق منه، في 28 أبريل عام 2016.

وتخصص سلسلة أقمار "كانوب-V" لسبر الأرض عن بعد بصورة مفصلة. وتنسب هذه الأقمار إلى صنف الأقمار الصغيرة، حيث لا يتجاوز وزن كل منها 500 كلغم. ويمكن بواسطتها مراقبة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. ومن المقرر أن توضع هذه الأقمار في مدار ارتفاعه 510 كلم.

المصدر: نوفوستي