خطر جديد يواجه رواد الفضاء في المريخ

استنتج علماء جامعة جورج تاون الأمريكية أن الرحلات الفضائية الطويلة تهدد رواد الفضاء بخطر تعطل الجهاز الهضمي وتطور الأورام في الأمعاء، بسبب تأثير الأشعة الكونية.

ويفيد موقع Phys.org بأن الباحثين استخدموا في دراستهم الأمعاء الدقيقة لفئران تعرضت إلى جرعات مخفضة من الأشعة المنبعثة من تحلل نظير الحديد-56. كما تعرضت مجموعة أخرى من الفئران إلى أشعة غاما-الكم، في حين لم تتعرض مجموعة ثالثة إلى أي أشعة.

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واتضح من نتائج هذه التجربة أن فئران المجموعة الأولى أظهرت زيادة في احتمال إصابتها بالأورام السرطانية وانخفاض قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص المواد المغذية. وعلاوة على هذا، تسبب تحلل نظير الحديد في ظهور خلايا الشيخوخة.

وبحسب العلماء، لم تكن كمية الإشعاع في التجربة مكافئة لفترة البقاء مدة شهر في الفضاء. والتكنولوجيا المعاصرة المستخدمة حاليا لا تسمح بحماية رواد الفضاء من تأثير الأشعة الكونية. وعلى الرغم من أن الرحلة إلى القمر لا تشكل خطرا جديا، إلا أن الرحلة إلى المريخ قد تكون خطرة ومضرة جدا للصحة.



المصدر: لينتا. رو