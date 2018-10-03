كيبلر يُجبر على "السبات" مجددا

واجه مسبار كيبلر انخفاضا كبيرا في الوقود لدرجة أن ناسا أجبرت المركبة الفضائية على اتخاذ الوضع الآمن، في يوليو الماضي، للتأكد من أن لديها ما يكفي من الوقود لنقل البيانات إلى الأرض.

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لكن صائد الكواكب واصل عمله وتمكن من إرسال حزمة بيانات جديدة في أغسطس الماضي، ومع ذلك، عاد ليواجه عقبة أخرى دفعت وكالة الفضاء الأمريكية إلى إعادة كيبلر إلى وضعية "سبات" في الوقت الحالي.

واكتشف فريق كيبلر أن قدرة المركبة الفضائية على توجيه تلسكوبها في الاتجاه الصحيح تشهد تعثرا، وكان العلماء يشتبهون في تعطل بعض أنظمتها المسؤولة عن توجيه التلسكوب منذ بضعة أسابيع، وهو ما تم تأكيده الآن.

وأعادت وكالة ناسا كيبلر مرة أخرى في وضع الاستقرار والتوقف عن العمل للحفاظ على الوقود قبل إجراء عملية نقل البيانات المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ المركبة الفضائية إرسال أحدث البيانات التي جمعتها إلى الأرض، في 10 أكتوبر الجاري، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان لديها ما يكفي من الوقود للقيام بذلك.

وإذا كان لدى "كيبلر" ما يكفي من الوقود، والقدرة على نقل البيانات، فإن العلماء سيعيدون المركبة الفضائية إلى العمل.

وقد أجرت المركبة 19 حملة مراقبة على مدى تسع سنوات من مهمتها، ويشدد العلماء على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات قبل أن يدخل المسبار مرحلة التقاعد بشكل نهائي.

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وحتى الآن، أكدت المركبة الفضائية وجود أكثر من 2600 كوكب خارج نظامنا الشمسي، ويواصل العلماء تحليل البيانات التي جمعتها وأرسلتها إلى الأرض.

وعلى الأرجح، فإن مهمة كيبلر ستنتهي قريبا، لكن البحث عن الكواكب الخارجية في أيد أمينة، بعد أن انطلقت المركبة الفضائية الجديدة "TESS" التابعة لوكالة ناسا، في يوليو الماضي، لأداء مهمة ستستمر عامين، ومن المتوقع أن يكتشف خلالها أكثر من 1600 كوكب خارجي.

المصدر: إنغيدجت