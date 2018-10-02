روغوزين: إيلون موسك يحاول إخراج روسيا من السوق

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون موسك، قرر بيع صواريخ نقل فضائية إلى البنتاغون بسعر مخفض، بهدف إخراج روسيا من سوق خدمات الإطلاق.

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وقال روغوزين في حديث تلفزيوني: "إذا تابعتم كم يبلغ سعر صواريخ (فالكون) التي يبيعها موسك للبنتاغون، وبكم يبيعها في السوق، سترون أن ذلك محض (إغراق تجاري)، فهو يبيع عملية الإطلاق الواحدة من 40-50 مليون دولار، وأحيانا من 50-60 مليون دولار، بينما يتلقى من البنتاغون 150 مليون دولار عن كل عملية إطلاق، ما يعني أنهم (السلطات الأمريكية) يدعمونه كي يتمكن من طرح منتجه وخدماته في الأسواق بأسعار رخيصة منافسة".

وأشار روغوزين إلى أن روسيا لا يمكنها المنافسة في هذا الجانب، إذ أن مؤسسة "روس كوسموس" لا تستطيع أن "تطلب من وزارة الدفاع الروسية دفع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف تكاليف الإطلاق، الذي يجري لمصلحة أمننا القومي. نحن ندرك بالطبع أنها لعبة غير عادلة".

المصدر: نوفوستي