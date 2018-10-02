"روس كوسموس": الثقب في "سويوز" لم يكن صدفة

فرضت نتائج التحقيقات الجارية بشأن الثقب المكتشف في مركبة "سويوز" الفضائية على مؤسسة "روس كوسموس" التخلي عن فكرة ظهوره خلال عملية تجميع المركبة.

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وقال رئيس "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، إن "المؤسسة تواصل تحقيقاتها في ملابسات ظهور الثقب في حجرة العيش بمركبة (سويوز إم إس-09) الفضائية. وإذا كانت إحدى الروايات السابقة تفيد بأن هذا الثقب تم إحداثه خلال عملية الإنتاج أو التجميع على الأرض، فإن اللجنة الداخلية لمؤسسة (إينيرغيا) قد ألغت تلك الفرضية".

وأشار روغوزين إلى أن رواية التعمد في عمل هذا الثقب هي ما يبقى، وعلى اللجنة الثانية تحديد أين أحدث هذا الثقب.

من جانبه قال سيرغي كركالوف، المدير التنفيذي لبرامج الرحلات المأهولة في المؤسسة، إنه لا يستبعد أن يكون الثقب من عمل أحد أعضاء الطاقم في الفضاء. لذلك، في 15 نوفمبر المقبل، من المقرر خروج رائدي فضاء روسيين إلى الفضاء الخارجي، لدراسة الثقب من الخارج، حيث سيساعد هذا في تحديد أسباب ظهوره.

المصدر: وكالات