التقاط صور فريدة للمذنب 21P

التقط علماء جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية مجموعة صور فريدة للمذنب Jacobini-Zinner/21P، ستساعد في الحصول على معلومات جديدة عن خصائص الغبار الفضائي.

ويشير العلماء إلى أن دراسة المذنبات تسمح بالحصول على معلومات جديدة عن الخواص الميكروفيزيائية للغبار الفضائي، ومن خلال هذه الدقائق يمكن التعرف على تاريخ تكون الطفرات في المنظومة الشمسية.

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وتقول كبيرة الباحثين، يفغينيا زوبكو، إنه هذه الصور التقطت بزاوية 80 درجة مئوية، ما يسمح بتقدير مسافة امتداد دقائق الغبار لاتجاه الشمس، ومن خلال ذلك يمكننا بدقة عالية تحديد سرعة إطلاق هذه الدقائق باتجاه الشمس، وكذلك تأثير ضغط الأشعة الشمسية على حركتها.

يذكر أن مذنب Jacobini-Zinner/21P كان قد اكتشف في أوائل القرن العشرين، ويحلق فوق الأرض كل ستة سنوات ونصف، ويتابعه علماء الفلك من خلال حركة كويكبات التوأم، ووحيد القرن والعناز والجبار (الجوزاء سابقا) .

المصدر: نوفوستي