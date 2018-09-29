معهد الفلك الروسي: مرور الكويكب "SP1" لن يشكل خطرا على الأرض

أكد معهد الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الكويكب "SP1" الذي أعلنت وكالة "ناسا" أنه سيقترب من الأرض، لن يشكل خطرا رغم حجمه، نظرا لأنه سيكون على مسافة تقارب 6 ملايين كم.

وقال المدير العلمي لمعهد الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوريس شوستوف، إن هذا الحدث يعد عاديا للغاية، ولا يمثل أي تهديد، حتى أنه يصعب رصده.

هذا وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد أعلنت في وقت سابق أن كويكبا يحمل اسم "SP1" بحجم ساعة "بيغ بين" في لندن سيقترب من لأرض.

وقالت "ناسا"، إن طول الكويكب يتراوح بين 70 إلى 160 مترا، ويتجاوز ارتفاع ساعة "بيغ بين" الشهيرة.

ووفقا لما نقلته وكالة الفضاء الأمريكية فإن الكويكب، يتحرك بسرعة تصل إلى 36.700 ميل في الساعة، وبأنه سيكون أقرب ما يمكن للأرض يوم الـ 3 أكتوبر.

وبالرغم من أن المسافة كبيرة إلى أنه في حال حدوث تصادم مع الأرض سيؤدي ذلك لنتائج كارثية كبيرة.

المصدر: وكالات