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أكاديمية العلوم الروسية: روسيا قد تنشئ قاعدة على القمر عام 2030

الفضاء

أكاديمية العلوم الروسية: روسيا قد تنشئ قاعدة على القمر عام 2030
Skolkovo.defence.ru
مشروع قاعدة فضائية على سطح القمر
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أعلن رئيس قسم علم الكواكب في معهد البحوث الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، إيغور ميتروفانوف، أن روسيا قد تنشئ أول قاعدة فضائية مأهولة على سطح القمر بحلول عام 2030.

وقال ميتروفانوف، الجمعة 28 سبتمبر الجاري: "أظن أن أول وحدة روسية مأهولة على سطح القمر يمكن أن تنشأ عام 2030، أو بعد ذلك بقليل".

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ومضى قائلا إنها "ستكون بمثابة رأس جسر مأهول، وليست قاعدة كما اعتدنا الاعتقاد، بل ستكون وحدة مأهولة سيزورها رواد الفضاء من وقت إلى آخر".

ويرى، ميتروفانوف، أن روسيا باستطاعتها تحقيق هذا البرنامج بشكل مستقل تماما من ناحية تكنولوجية ومالية.

المصدر: تاس

 

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