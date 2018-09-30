أكاديمية العلوم الروسية: روسيا قد تنشئ قاعدة على القمر عام 2030

أعلن رئيس قسم علم الكواكب في معهد البحوث الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، إيغور ميتروفانوف، أن روسيا قد تنشئ أول قاعدة فضائية مأهولة على سطح القمر بحلول عام 2030.

وقال ميتروفانوف، الجمعة 28 سبتمبر الجاري: "أظن أن أول وحدة روسية مأهولة على سطح القمر يمكن أن تنشأ عام 2030، أو بعد ذلك بقليل".

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ومضى قائلا إنها "ستكون بمثابة رأس جسر مأهول، وليست قاعدة كما اعتدنا الاعتقاد، بل ستكون وحدة مأهولة سيزورها رواد الفضاء من وقت إلى آخر".

ويرى، ميتروفانوف، أن روسيا باستطاعتها تحقيق هذا البرنامج بشكل مستقل تماما من ناحية تكنولوجية ومالية.

المصدر: تاس