الكونغرس الأمريكي قد يمدد تمويل المحطة الفضائية الدولية حتى 2030

أعلنت مجلة سبيس نيوز أن الكونغرس الأمريكي قد يوافق على تمديد فترة تمويل عمل المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2030، من أجل ضمان "الزعامة في المدار القريب من الأرض".

ونقلت المجلة تصريحا للسيناتور، تيد كروز، قال فيه: "لا يمكننا ببساطة إعطاء زعامة الفضاء القريب من الأرض إلى الصين أو دول أخرى تخطط لإنشاء محطاتها الفضائية الخاصة. لذلك على حكومة الولايات المتحدة التفكير بضرورة التواجد المستمر في مدار الأرض، ما يتطلب إنشاء محطة فضائية ثانية بعد أن تنتهي مهمة المحطة الحالية".

وتخطط إدارة البيت الأبيض الحالية ورئيس "ناسا" بريدنستاين، لتسليم المحطة الفضائية الحالية إلى شركات خاصة بعد انتهاء مهمتها عام 2024، لأن "ناسا" و"روس كوسموس" ووكالتي الفضاء اليابانية والأوروبية تخطط لبناء محطة دولية جديدة Deep Space Gateway، وكذلك دراسة واستكشاف الفضاء البعيد.

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وكان دميتري روغوزين رئيس مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلن قبل أسبوع أن الجانب الروسي لن يساهم مع الولايات المتحدة في مشروع إنشاء المحطة القمرية وفق الشروط الأمريكية. وقد زاد من توتر العلاقات بين الجانبين اكتشاف الثقب في مركبة "سويوز إم إس-9" الروسية.

وتشير سبيس نيوز إلى أن هذه الأحداث وزيادة التوتر في العلاقات الدولية، بحسب السيناتور، براين بابين، أحد المبادرين في مسألة تمديد فترة تمويل المحطة الفضائية الدولية، أجبرت الكونغرس على تصحيح نهج "ناسا" من أجل "الأمن الفضائي الأمريكي" ولمنع ظهور "ثقب آخر".

المصدر: نوفوستي