النرويج تطلق أول صاروخ فضائي من إنتاجها الذاتي

أعلنت قناة NRK النرويجية أن النرويج أطلقت، يوم الخميس 27 سبتمبر الجاري، أول صاروخ فضائي من تصميمها وإنتاجها.

إقرأ المزيد

وتشير القناة إلى أن الصاروخ أطلق من المركز الفضائي أندويا الساعة 13:17 بتوقيت موسكو، وعلى متنه محرك من تصميم وإنتاج شركة "نامو- Nammo" النرويجية، حيث كانت الصواريخ السابقة تزود بمحركات أجنبية.

وقال رئيس قسم الفضاء في المركز، كولبورن بليكس، في تصريح للقناة: "للوهلة الأولى نرى أن كل شيء جرى بنجاح". فقد طار الصاروخ مسافة 107 كيلومترات فوق البحر، وتجاوز حدود الغلاف الجوي والفضاء الخارجي.

وتشير القناة إلى أن هذا الصاروخ الذي كلف تصميمه وإنتاجه وإطلاقه 10.5 مليون يورو، هو أول صاروخ أوروبي بمحرك هجين، يستخدم الوقود السائل والصلب.

وبلغ وزن الصاروخ 800 كلغم، وطوله 9 أمتار، ولكنه لن يستطيع البقاء في المدار حول الأرض بسبب مقاساته الصغيرة، لذلك من المحتمل أن يسقط في البحر.

المصدر: نوفوستي