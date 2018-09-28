التحام شاحنة فضائية يابانية بالمحطة الفضائية الدولية

نجحت شاحنة "كونتوري 7" اليابانية، يوم الخميس 27 سبتمبر الجاري، في الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية.

وأفادت الوكالة اليابانية للدراسات الفضائية بأن عملية الالتحام تمت الساعة 20:35 بتوقيت طوكيو (الساعة 14:35 بتوقيت موسكو).

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وأطلقت الشاحنة، في 23 سبتمبر، بواسطة صاروخ "أن 2 بي" الثقيل ياباني الصنع من قاعدة "تانيغاسيما" الفضائية، في جنوب غرب اليابان، بعد أن أجل إطلاقها عدة مرات لظروف الطقس.

وقالت الوكالة إن الشاحنة تحمل على متنها 6 أطنان من الحمولة، بما فيها بطاريات الليثيوم الأيونية التي تعد مصدرا رئيسا للطاقة في المحطة. وعلاوة على ذلك، فهي تحمل قمري نانو اصطناعيين من طراز "Stars-me".

وجاء على موقع جامعة "سيدزووكا" التي قامت بتصميم القمرين أنهما عبارة عن جهازين مكعبي الشكل، يربطهما معا سلك يبلغ طوله 10 أمتار، سيعملان في الفضاء كمصعد فضائي بعد إطلاقهما من المحطة إلى الفضاء المكشوف.

المصدر: تاس