الروبوتات اليابانية ترسل صورا مذهلة لسطح كويكب "ريوغو"

نشرت وكالة الفضاء اليابانية سلسلة من الصور الجديدة التي التقطها المسباران التابعان لها على سطح الكويكب "ريوغو" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتظهر صور وكالة الفضاء اليابانية "JAXA"، الصخرة التي يقف عليها الروبوتان على سطح "ريوغو"، بتفاصيل مذهلة.

Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 - 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 27, 2018

Rover-1A snapped a photograph of its own antenna and pin! Image taken on September 23, 2018 at 09:48 JST. [5/6] pic.twitter.com/W8zJqo2233 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 27, 2018

وتقول وكالة الفضاء اليابانية إن المسبارين في حالة جيدة ويقومان بإنجاز مهمتهما بنقل الصور والبيانات. وقد أكدت الصور المرسلة من مسافة تقارب 290 مليون كلم، بأنهما يتحركان على سطح الكويكب بنفسيهما وبشكل جيد.

وقال يويشي تسودا، مدير المشروع: "أنا فخور بأن Hayabusa2 كان قادرا على المساهمة في إنشاء هذه التكنولوجيا من أجل طريقة جديدة لاستكشاف الفضاء عن طريق التحركات السطحية بواسطة أجسام صغيرة".

This surface image was taken by Rover-1A on September 23, 2018 at 09:43 JST. [4/6] pic.twitter.com/uxSfXWqOu1 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 27, 2018

This image was taken just before Rover-1B hopped. Photograph snapped on September 23, 2018 at about 09:46 JST [2/6] pic.twitter.com/m8S3cyYFq6 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 27, 2018

Our MINERVA-II1 rovers have sent back more images from the surface of Ryugu! Let’s take a look at these images in detail.



On September 23, 2018, We were able to confirm that Rover-1B hopped! [1/6]https://t.co/Fb60ozhqTdpic.twitter.com/8yD04TOJtK — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 27, 2018

وسيلتقط الروبوتان صورا ملونة للكويكب، فضلا عن قيامهما بقياس درجات الحرارة قبل أن تقوم الوكالة بإرسال مسبار أكبر، في أكتوبر المقبل.

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وكانت وكالة "JAXA" قد أعلنت، الاثنين 24 سبتمبر، عن نجاح هبوط المسبارين اللذين كانا على متن المركبة الفضائية "Hayabusa2"، وهما أول روبوتات استكشافية متنقلة تهبط على سطح الكويكب "162173" ريوغو. وبعد استكشاف السطح الصخري للكويكب، سيتعين عليهما أخذ عينات للعودة بها إلى الأرض.

وتعتبر الصور الجديدة الدفعة الثانية من البيانات التي يتم إرسالها بواسطة المركبة الفضائية "Hayabusa2"، حيث جاءت الصور الأولى عندما هبط الروبوتان الصغيران بنجاح على سطح الكويكب، وأظهرت الصور حينها حركتهما الدائمة أثناء عملية الهبوط.

المصدر: إنديبندنت