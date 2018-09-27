بعثة المختبر الفضائي الصيني تنتهي العام المقبل

تعتزم الصين إنهاء بعثة مختبرها "Tiangong-2" الفضائي، في يوليو العام المقبل، بسحب المختبر تدريجيا من مداره.

وقالت صحيفة "جانمين جيباو" الصينية إن مجلس إدارة المختبر الفضائي الصيني "Tiangong-2" اتخذ قرار إنهاء مهمة المختبر، في 20 سبتمبر الجاري.

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ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس القسم التقني في برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة، لي سي جان، قوله إن المختبر يحلق حاليا على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، وتعمل أجهزته كلها بشكل طبيعي. أما كبير مصممي المختبر، جو تسون بين، فأعلن أن مواصفاته كلها تتفق مع المقاييس وأنه قابل للإدارة ومزود بأجهزة تساعد في سحبه من المدار الأرضي.

يذكر أن "Tiangong-2" هو مختبر صيني مأهول ثان، أطلق إلى المدار الأرضي في 15 سبتمبر عام 2016، لتجربة تكنولوجيا إبقاء المحطة الفضائية الصينية المستقبلية "على قيد الحياة". وسبق لرائدي فضاء صينييْن أن زارا المختبر في أكتوبر عام 2016، وأقاما هناك 30 يوما. ثم التحمت به شاحنة "تيان جو-1" الفضائية، في أبريل عام 2017 للتزود بالوقود أوتوماتيكيا.

المصدر: تاس