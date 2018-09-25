"شوكولا سورية" تسبح في الفضاء!

تمكنت عائلة سورية مستقرة في كندا من تحقيق نجاح باهر، بعد أن وصلت منتجاتها من الشوكولا، إلى محطة الفضاء الدولية.

ورغم أنها بدأت تخطو أولى خطواتها في عالم الأعمال قبل أقل من عامين، عبر مصنع "شوكولا من أجل السلام"، إلا أن التقاط رواد فضاء صورا لهم مع منتجاتهم شكل قفزة كبيرة في حياتهم.

وقال الشاب السوري طارق هدهد، إن الفكرة راودته مطلع العام الجاري، إذ أراد لفت الأنظار أكثر إلى فكرة "السوريين لأجل السلام"، وأنهم قد وصلوا إلى كندا لأجل المشاركة في بنائها ونشر رسالة سلام ومحبة فيها وامتنان للمجتمع الكندي.

How do we put this into words? Can't describe receiving these photos and seeing something we all created together floating in OUTER SPACE! From 🇨🇦 to the International Space Station - may we all renew our efforts to seek a more peaceful world and reach for the stars! #PeaceDaypic.twitter.com/PSkauCGAjZ — Peace by Chocolate (@Peacebychoco) 19 septembre 2018

وتواصل طارق مع أصدقاء في الولايات المتحدة، ثم بدأ التواصل مع عائلة رائد الفضاء الكندي الأمريكي أندرو فوستيل، وهو قائد محطة الفضاء الدولية.

وأرسل "تي شيرت" وشوكولا من منتجاته إلى عائلة فوستيل، التي أوصلتها بدورها إلى وكالة ناسا. ونشر طارق الصور في 21 سبتمبر 2018 الذي يصادف يوم السلام العالمي لدى الأمم المتحدة.

ويظهر فوستيل وباقي رواد الفضاء في الصورتين، فيما تسبح قطع الشوكولا في الهواء في المحطة التي تنعدم فيها الجاذبية.

Our new #Pride Chocolate Bars.

Peace needs love - in all its forms! And it's beautiful in every way. Find out more and order on https://t.co/ffs3TqnDiNpic.twitter.com/PATyUSMzag — Peace by Chocolate (@Peacebychoco) 19 juin 2018

المصدر: وكالات