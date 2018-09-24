روسيا تطلق مسبارا إلى القمر في يوليو عام 2021

أعلن رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، عن الموعد الأمثل لإطلاق محطة "لونا غلوب" الروسية بصفتها أول مسبار في إطار البرنامج القمري الروسي الجديد.

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وأكد روغوزين أن هذا الموعد توصل إليه بالإجماع الخبراء في أكاديمية العلوم الروسية، وقال في صفحته على فيسبوك: "فيما يتعلق بمشروع (لونا-غلوب)، ترى أكاديمية العلوم الروسية أن يوليو عام 2021 هو الموعد الأمثل للبدء في تحقيقه".

وكان روغوزين قد أعلن في وقت سابق أن المسبار القمري الروسي قد يطلق خلال عامي 2020-2021.

يذكر أن تحقيق مشروع "لونا-غلوب" القمري الروسي يهدف إلى إطلاق مسبار أوتوماتيكي غير مأهول، بغية إجراء دراسات علمية في منطقة القطب الجنوبي للقمر. ويتوقع أن يهبط المسبار في منطقة قريبة من بركان "بوغوسلافسكي".

المصدر: تاس