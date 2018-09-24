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روسيا تطلق مسبارا إلى القمر في يوليو عام 2021

الفضاء

روسيا تطلق مسبارا إلى القمر في يوليو عام 2021
Ru.sputnik.md
مسبار روسي تابع لمشروع "لونا - غلوب"
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أعلن رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، عن الموعد الأمثل لإطلاق محطة "لونا غلوب" الروسية بصفتها أول مسبار في إطار البرنامج القمري الروسي الجديد.

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وأكد روغوزين أن هذا الموعد توصل إليه بالإجماع الخبراء في  أكاديمية العلوم الروسية، وقال في صفحته على فيسبوك: "فيما يتعلق بمشروع (لونا-غلوب)، ترى أكاديمية العلوم الروسية أن يوليو عام 2021 هو الموعد الأمثل للبدء في تحقيقه".

وكان روغوزين قد أعلن في وقت سابق أن المسبار القمري الروسي قد يطلق خلال عامي 2020-2021.

يذكر أن تحقيق مشروع "لونا-غلوب" القمري الروسي يهدف إلى إطلاق مسبار أوتوماتيكي غير مأهول، بغية إجراء دراسات علمية في منطقة القطب الجنوبي للقمر. ويتوقع أن يهبط المسبار في منطقة قريبة من بركان "بوغوسلافسكي".

المصدر: تاس

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