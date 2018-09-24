اليابان تطلق شاحنة إلى المحطة الفضائية الدولية

أطلقت اليابان مركبة الشحن غير المأهولة "Kounotori 7" (اللقلق-7) إلى المحطة الفضائية الدولية بنجاح، يوم السبت 22 سبتمبر الجاري.

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وقالت الوكالة اليابانية للدراسات الفضائية والجوية "JAXA" إن الشاحنة الفضائية التي تم إطلاقها بواسطة صاروخ "إن-2 بي" الياباني الصنع تحمل على متنها 6 أطنان من الحمولة، بما فيها بطاريات الليثيوم الأيونية التي تعد مصدرا رئيسا للطاقة في المحطة. وعلاوة على ذلك، فهي تحمل قمري نانو اصطناعيين من طراز "Stars-me".

وجاء على موقع جامعة "سيدزووكا" التي قامت بتصميم القمرين أنهما عبارة عن جهازين مكعبي الشكل، يربطهما معا سلك يبلغ طوله 10 أمتار، سيعملان في الفضاء كمصعد فضائي بعد إطلاقهما من المحطة إلى الفضاء المكشوف.

المصدر: تاس