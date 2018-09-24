 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: التحركات الاستفزازية للطائرات الإسرائيلية كانت تهدد سلامة الطائرات المدنية بالمنطقة

اليابان تطلق شاحنة إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

اليابان تطلق شاحنة إلى المحطة الفضائية الدولية
Alien3.livejournal.com
إطلاق الشاحنة اليابانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktxl

أطلقت اليابان مركبة الشحن غير المأهولة "Kounotori 7" (اللقلق-7) إلى المحطة الفضائية الدولية بنجاح، يوم السبت 22 سبتمبر الجاري.

إقرأ المزيد
خبير: الولايات المتحدة عاجزة عن مجابهة أسلحة روسيا فرط صوتية

وقالت الوكالة اليابانية للدراسات الفضائية والجوية "JAXA" إن الشاحنة الفضائية التي تم إطلاقها بواسطة صاروخ "إن-2 بي" الياباني الصنع تحمل على متنها 6 أطنان من الحمولة، بما فيها بطاريات الليثيوم الأيونية التي تعد مصدرا رئيسا للطاقة في المحطة. وعلاوة على ذلك، فهي تحمل قمري نانو اصطناعيين من طراز "Stars-me".

وجاء على موقع جامعة "سيدزووكا" التي قامت بتصميم القمرين أنهما عبارة عن جهازين مكعبي الشكل، يربطهما معا سلك يبلغ طوله 10 أمتار، سيعملان في الفضاء كمصعد فضائي بعد إطلاقهما من المحطة إلى الفضاء المكشوف.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. وزارة الدفاع الروسية تكشف عن معطيات جديدة بشأن إسقاط طائرة إيل 20 فوق المتوسط