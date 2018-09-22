روسيا.. روبوتات لإعداد الرواد للرحلات إلى كواكب أخرى

تسلم المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء روبوتات من شأنها إعداد رواد الفضاء للرحلات الفضائية إلى كواكب أخرى.

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وجاء في بيان أصدرته مؤسسة "أندرويدنايا تيخنيكا" الروسية أن المؤسسة سلمت لمركز إعداد رواد الفضاء منظومة روبوتية خاصة متعددة المهام، من شأنها مساعدة رواد الفضاء على التكيف مع ظروف الرحلات الفضائية طويلة الأمد إلى كواكب أخرى.

وقال ناطق باسم المركز إن الرحلات الفضائية إلى كواكب أخرى تطرح شروطا جديدة لم يسبق لها مثيل للتعامل بين رواد الفضاء من جهة والروبوتات من جهة أخرى، بما في ذلك خلال عملهم على سطح كوكب بعيد، مع العلم أن الروبوتات ستعمل في المستقبل إلى جانب رواد الفضاء أثناء أداء المهام الرامية إلى استيطان القمر والمريخ.

المصدر: تاس