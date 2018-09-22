Blue Origin تكشف عن التصميم الداخلي لمركبتها الفضائية

استعرضت شركة "Blue Origin" الأمريكية مؤخرا التصميم النهائي لمركبتها المتطورة التي ستستخدمها لإرسال السياح في رحلات إلى الفضاء.

وتظهر في الفيديو الذي نشرته الشركة قمرة "New Shepard" وبداخلها عدد من المقاعد المريحة المتوزعة على محيط القمرة، والتي يمكن التحكم بحركتها في اتجاهات مختلفة، وقد وضعت أمام نوافذ زجاجية كبيرة، لم يسبق لمركبة فضائية أن شهدت مثيلا لحجمها، ليستمتع الركاب بالمناظر الفضائية.

وصممت هذه المركبة لتحمل الناس في رحلات فضائية سياحية إلى مدارات الأرض، حيث ستطلق باستخدام صواريخ متعددة الاستخدام، تعود والمركبة إلى الأرض بعد انتهاء الرحلة.

وجرى أول إطلاق لـ "New Shepard" في ديسمبر العام الفائت، حيث نقلها الصاروخ الحامل إلى ارتفاع 61 ميلا (98 كلم)، وكانت حينها مجهزة بمجسم على هيئة إنسان مزود بحساسات لقياس الضغط والحرارة والعديد من العوامل التي قد تؤثر على الإنسان في الفضاء.

المصدر: naked-science