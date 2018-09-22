الولايات المتحدة تنوي تمديد عمر المحطة الفضائية الدولية

أعلن نائب مدير المعهد الروسي للبحوث الطبية والحيوية، أوليغ كوتوف، أن الولايات المتحدة بادرت إلى تمديد استخدام المحطة الفضائية الدولية لغاية أعوام 2028-2030.

وأوضح كوتوف أن المحادثات تجري بهذا الشأن، وأشار إلى أن هناك مشكلتين رئيستين وهما: إقناع الحكومة الأمريكية بتوظيف الأموال اللازمة لاستخدام المحطة لاحقا، وإجراء عملية الاختبار التقني فيما يتعلق بأمان تمديد عمرها.

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يذكر أن البلدان المشاركة في المشروع، وهي روسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وسويسرا والسويد، كانت قد اتفقت في وقت سابق على تمديد عمر استخدام المحطة لغاية عام 2024. أما قرار تمديد استغلالها لغاية عام 2028 فيمكن أن يتخذ عام 2020.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا تعتزم بدء عملية إنشاء وحدات جديدة لمحطتها الفضائية المستقبلية، في حال طي مشروع المحطة الفضائية الدولية عام 2024. ويتوقع أن يشكل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية أساسا للمحطة الجديدة.

المصدر: تاس