 
مباشر

الولايات المتحدة تنوي تمديد عمر المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

الولايات المتحدة تنوي تمديد عمر المحطة الفضائية الدولية
M.ru.sputniknews.lt
المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktdn

أعلن نائب مدير المعهد الروسي للبحوث الطبية والحيوية، أوليغ كوتوف، أن الولايات المتحدة بادرت إلى تمديد استخدام المحطة الفضائية الدولية لغاية أعوام 2028-2030.

وأوضح كوتوف أن المحادثات تجري بهذا الشأن، وأشار إلى أن هناك مشكلتين رئيستين وهما: إقناع الحكومة الأمريكية بتوظيف الأموال اللازمة لاستخدام المحطة لاحقا، وإجراء عملية الاختبار التقني فيما يتعلق بأمان تمديد عمرها.

إقرأ المزيد
أغرب وأقدم الأشياء المرسلة إلى الفضاء! أغرب وأقدم ما أرسله الإنسان إلى الفضاء!

يذكر أن البلدان المشاركة في المشروع، وهي روسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وسويسرا والسويد، كانت قد اتفقت في وقت سابق على تمديد عمر استخدام المحطة لغاية عام 2024. أما قرار تمديد استغلالها لغاية عام 2028 فيمكن أن يتخذ عام 2020.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا تعتزم بدء عملية إنشاء وحدات جديدة لمحطتها الفضائية المستقبلية، في حال طي مشروع المحطة الفضائية الدولية عام 2024. ويتوقع أن يشكل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية أساسا للمحطة الجديدة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. إحياء ذكرى عاشوراء في اليونان!