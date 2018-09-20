للمرة الثانية هذا الشهر.. المحطة الفضائية تعدل مدارها

أعلن المركز المسؤول عن التحكم بمحطة الفضاء الدولية، أن المحطة ستعدل مدارها للمرة الثانية هذا الشهر.

ووفقا للخطط التي وضعها الخبراء في المركز، فمن المفترض أن يجري التعديل على مدار المحطة، اليوم الخميس، الساعة 21:05 بتوقيت موسكو، حيث سيرتفع مدارها بمقدار 400 متر، ليصبح ارتفاعها عن الأرض 405.7 كلم.

ويهدف هذا الإجراء إلى خلق ظروف مناسبة لإطلاق مركبة "سويوز MS-08" من المحطة نحو الأرض في الرابع من أكتوبر المقبل، واستعدادا لاستقبال المحطة لمركبة "سويوز- MS-10" التي ستطلق إلى الفضاء، في 11 من الشهر نفسه.

يذكر أن آخر تعديل على مدار المحطة جرى، في 6 سبتمبر الجاري، حيث تم زيادة ارتفاع مدارها بمقدار 350 مترا.

المصدر: نوفوستي