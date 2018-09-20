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جاهزة للاستخدام.. "سويوز المثقوبة" مركبة إنقاذ لرواد الفضاء

الفضاء

جاهزة للاستخدام..
Роскосмос/Олег Артемьев
مركبة "سويوز-إم إس 9" الفضائية
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اتخذت مؤسسة "إينيرغيا" الروسية قرارا باستخدام الكبسولة المأهولة لمركبة "سويوز-إم إس 9" الفضائية الروسية المثقوبة، كمركبة إنقاذ لرواد الفضاء في حالات الطوارئ.

وأصدرت المؤسسة بيانا، يوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري، بعد اجتماع مجلس المصممين في مؤسسة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للمركبات والصواريخ الفضائية.

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وقرر المجلس إبقاء المركبة في المحطة الفضائية الدولية، حيث ستكون في الفترة ما بين 4 و11 أكتوبر المقبل، المركبة الوحيدة المرتبطة بالمحطة، بعد انفصال مركبة "سويوز-08" عنها حاملة على متنها 3 رواد فضاء ليعودوا إلى الأرض، في 4 أكتوبر المقبل.

أما مركبة "سويوز إم إس-10" الفضائية برواد الفضاء، الروسي أوليغ أرتيوميف، والأمريكييْن ريشارد أرنولد وأندريو هيغ، فستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، في 11 أكتوبر المقبل.

ونوّه نائب كبير المصممين لشؤون استخدام المركبات الفضائية، فلاديمير سولوفيوف، إلى أن الخلل المكتشف في مركبة "سويوز إم إس-09" قد أزيل، وتمت استعادة ضغط الجو الطبيعي في داخل المحطة الفضائية.

المصدر: تاس

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