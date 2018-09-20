لأول مرة .. نجاح شبكة فضائية في جمع الحطام المدمر!

نجح باحثون لأول مرة في اختبار شبكة عملاقة يمكن أن تساعد في القضاء على الحطام الفضائي غير المرغوب فيه.

واستخدمت "مركبة خردة فضائية" تجريبية لجمع حزمة من النفايات الفضائية، في المدار فوق الأرض. ونُقلت الشبكة التي تُعرف باسم "RemoveDEBRIS"، على متن صاروخ فالكون 9، الذي أطلقته شركة سبيس إكس، في أبريل الماضي.

وبدأت المركبة الفضائية التي بناها مركز Surrey الفضائي في جامعة Surrey، أولى المراحل التجريبية الثلاث، حيث استخدمت فيها شبكتها لالتقاط هدف محدد، يحاكي قطعة من الحطام الفضائي.

Surrey Space Centre

ولتطوير تكنولوجيا الشبكة، قضى فريق البحث 6 سنوات في اختبار رحلات وأبراج خاصة وفوهة حرارية.

وفي الأشهر المقبلة، ستختبر RemoveDEBRIS المزيد من التقنيات، بما في ذلك نظام ملاحة قائم على الرؤية، يستخدم الكاميرات وتكنولوجيا LIDAR، لتحليل ومراقبة القطع المحتملة من الحطام.

Surrey Space Centre

كما ستستخدم تكنولوجيا التقاط الهارْبون الأولى المستخدمة في المدار، وشراع يؤدي في نهاية المطاف إلى وصول RemoveDEBRIS إلى الغلاف الجوي للأرض، حيث سيتم تدميرها.

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وقال البروفيسور، غولييلمو أغليتي، مدير مركز Surrey الفضائي: "نحن سعداء للغاية بالنتيجة التي حققتها التكنولوجيا المتطورة، وقد يبدو الأمر وكأنه فكرة بسيطة، إلا أن محاولة استخدام شبكة فضائية لالتقاط قطعة من الحطام، استغرقت سنوات عديدة من التخطيط والهندسة والتنسيق".

وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من نصف مليون قطعة من النفايات الفضائية الخطرة التي تطفو فوق الأرض.

وقالت وكالة ناسا الأمريكية إن الحطام الفضائي يمكنه السير بسرعة تصل إلى 175 ألف ميل في الساعة (282 ألف كم/الساعة)، وهو ما يكفي لتدمير قمر اصطناعي أو صاروخ.

وبصرف النظر عن RemoveDEBRIS، نقل الصاروخ الفضائي موادا هامة للدراسات التي تبحث عن العواصف الرعدية الشديدة على الأرض، والخلايا ذات التألق الحيوي. وتمت تعبئة المواد بإحكام في كبسولة دراغون المثبتة على قمة الصاروخ، والتي وصلت بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الأربعاء 4 أبريل.

وبعد ذلك، قام رواد الفضاء بإطلاق برنامج RemoveDEBRIS في المدار الأرضي المنخفض، الواقع بين 644 و1600 كم فوق سطح الأرض.

المصدر: ديلي ميل