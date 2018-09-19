 
مباشر

مؤسسة "إينيرغيا": لا مشاكل في تكنولوجيا إنتاج مركبات "سويوز"

الفضاء

مؤسسة
Roskosmos / Oleg Artemyev
مركبة "سويوز" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kt50

أعلنت اللجنة الداخلية التي شكلتها مؤسسة "إينيرغيا" الروسية للتحقيق في سبب تسريب الهواء من مركبة "سويوز" الروسية عدم وجود مشاكل في تكنولوجيا إنتاج المركبة.

إقرأ المزيد
المركبة "سويوز" ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية من الذي أحدث الثقب في مركبة "سويوز"؟

ونفى نائب مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، نيقولاي سيفاستيانوف، وجود مشاكل في عملية إنتاج مركبات "سويوز" الفضائية، من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق ضرر عن طريق الخطأ بالمركبة الفضائية الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية.

أما اللجنة التي شكلتها شركة "روس كوسموس" نفسها، فمن المقرر أن تنتهي من التحقيق في ملابسات الحادث في نهاية نوفمبر المقبل.

وقال نيقولاي سيفاستيانوف، إن لجنة "روس كوسموس" (الوكالة الفضائية الروسية) عقدت، الثلاثاء 18 سبتمبر الجاري، أول جلسة لها  في مؤسسة "إينيرغيا" المصنعة للمركبات والصواريخ الفضائية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. من التهديد بالصواريخ إلى استقبال حافل.. كيم جونغ أون يبهر ضيفه زعيم كوريا الجنوبية