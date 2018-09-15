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الإمارات توسع تعاونها مع روسيا في مجالات الفضاء

الفضاء

الإمارات توسع تعاونها مع روسيا في مجالات الفضاء
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أعرب مدير سياسات ونظم الفضاء في وكالة الفضاء الإماراتية، ناصر الرشيدي، عن تطلع الوكالة لمزيد من التعاون مع روسيا.

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وقال المسؤول: "نرى العديد من النقاط التي يمكن أن نتعاون فيها ونطورها مع الجانب الروسي، والآن تجري دراسة ومناقشة العديد من الجوانب التي تتعلق في مجال تقنيات الخدمات والعلوم والتعليم".

وأضاف الرشيدي أن "وكالة الفضاء الإماراتية تطمح للوصول والتعرف أكثر على بعض الخدمات الفضائية الروسية، وخصوصا تلك التي تتعلق بالاستشعار عن بعد، وإطلاق المركبات والأقمار الفضائية".

وتأتي تلك التصريحات من الرشيدي في الوقت الذي يواصل فيه البلدان التعاون والتشاور في المجالات الفضائية منذ 2015، منذ توقيع مذكرة تفاهم من أجل التعاون في مجالات الصناعة الفضائية، وتدريب الطواقم الفضائية الإماراتية استعدادا لإرسال أفرادها إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي

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