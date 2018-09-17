اختيار دمية مؤشر انعدام الجاذبية لرحلة "سويوز" القادمة

اختار طاقم المركبة الفضائية الروسية المأهولة المقبلة، لعبة من المخمل كمؤشر لانعدام الجاذبية، وهي دمية كلب قصير القوائم (Dachshund).

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وأفاد قائد المركبة الفضائية، أليكسي أوفتشينين، قبل بدء تدريبه الاختباري في مركز "غاغارين" لإعداد لرواد الفضاء، بأن الأحزمة تربط الرواد بالكراسي طيلة التحليق الفضائي إلى المحطة الفضائية الدولية. أما الدمية المخملية فتساعدهم على تحديد لحظة حلول حالة انعدام الجاذبية. وأضاف أن دمية البومة لعبت قبل ذلك دور مؤشر انعدام الجاذبية في مركبة "سويوز" السابقة.

ثم تطرق رائد الفضاء الروسي إلى التجارب التي ستجرى على متن المحطة الفضائية الدولية، ومن أهمها تجربة طباعة الأنسجة الحية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

يذكر أن أوفتشينين سينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية مع الأمريكي، نيك هيغ، في 11 أكتوبر المقبل، على متن مركبة "سويوز إم إس-10" الفضائية الروسية المأهولة.

المصدر: تاس