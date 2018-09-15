"سبيس إكس" تتعاقد مع أول سائح فضاء في العالم

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها وقعت عقدا مع أول سائح فضاء في العالم للتحليق حول القمر على متن صاروخ "Big Falcon" المخصص للبعثات الطويلة.

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وتفسح هذه الخطوة المجال أمام الناس الذين يحلمون بالقيام برحلة فضائية، بحسب ما كتبته الشركة على حسابها في تويتر.

وأضافت الشركة أنها ستكشف عن اسم السائح، في 17 سبتمبر الجاري.

وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت سابقا أنها لن تحقق أول رحلة فضائية بمشاركة سائح فضائي قبل منتصف عام 2019. وعلى مدى التاريخ، زار القمر 24 شخصا، حيث لم يهبط أي إنسان على سطحه بعد عودة بعثة رواد الفضاء الأمريكية عام 1972 إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي