شركة روسية تنتج صاروخا مكوكيا يطلق من مطار عائم

أعلن المدير العام لشركة "S7 Space" الروسية أن الشركة تخطط لإنتاج صاروخ فضائي مكوكي، خلال خمس سنوات، يمكن أن يطلق من مطار عائم.

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وقال إيغور رادوغين في تصريح لوكالة نوفوستي: "من الصعب تحديد الإطار الزمني حاليا، ولكننا نخطط لإنتاج الصاروخ المكوكي في غضون 5-6 سنوات، أو حتى أسرع من ذلك". مضيفا أن تاريخ تصنيع الصاروخ سيحدد بعد مرحلة التصميم الأولى. وأشار إلى أن إيلون موسك أنتج صاروخه المكوكي بعد حوالي عشر سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن، إيغور رادوغين، بدأ العمل في شركة "S7 Space"، في 10 سبتمبر الجاري، بعد فك ارتباطه بمؤسسة "إينيرغيا"، حيث كان يعمل على تطوير صاروخ "سويوز-5" الذي اقترحت "روس كوسموس" إطلاقه من مطار فضائي عائم.

المصدر: نوفوستي