حفيد شارل ديغول يبتكر زجاجة شمبانيا "فضائية"!

كشفت الدار الفرنسية المصنعة للنبيذ "Mumm" الفوار عن زجاجة تسمح بشرب الشمبانيا في حالة انعدام الوزن.

وقالت وكالة "Agence France- Presse" الفرنسية إن السياح الفضائيين هم الذين سيستفيدون بالدرجة الأولى من هذا الابتكار.

وتولى تصميم الزجاجة، أوكتاف ديغول، أحد أحفاد الرئيس الفرنسي الأسبق، شارل ديغول. وقالت الوكالة إن دار "Mumm" طلبت منه منذ 3 أعوام أن يبتكر شيئا أنيقا وذا وظيفة مميزة في الوقت نفسه.

وقسّم المهندس الزجاجة إلى قسمين، يحتوي العلوي على الشمبانيا. ويوجد في أسفل الزجاجة صمام خاص يستخدم ثاني أكسيد الكربون، من شأنه استخراج كمية بسيطة من النبيذ الفوار على شكل رغوة.

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ومن أجل وقف الرغوة، وضع ديغول حلقة من الألومينيوم في عنق الزجاجة لتشكل حوضا من الرغوة. ثم من الضروري قلب الزجاجة ليشرب أحد نبيذ الشمبانيا منها.

وأوضح ديغول أنه مستمر في إدخال تعديلات إلى ابتكاره، ويأمل بأن يستطيع رواد الفضاء أن يشربوا في عيد رأس السنة كأسا من الشمبانيا، على الرغم من حظر تناول الكحول في المركبات الفضائية المأهولة.

وقالت الوكالة إن مراسم الكشف عن النبيذ الفوار الفضائي أقيمت، يوم الأربعاء 12 سبتمبر الجاري، حيث أتيحت للصحفيين فرصة لتذوق الشمبانيا الفضائية بزجاجة جديدة، وذلك داخل طائرة خاصة أقلعت من مطار مدينة رايمس، وقامت بمناورات لخلق حالة انعدام الجاذبية لمدة 20 ثانية.

المصدر: تاس