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ناسا تنشر لقطات مخيفة لإعصار فلورنسا من الفضاء

الفضاء

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بينما يستعد الناس على الأرض لمواجهة الفيضانات والرياح العاتية الناتجة عن إعصار فلورنسا، تراقب الأقمار الاصطناعية ورواد الفضاء العاصفة من بعيد، لتوثيق صور مذهلة للحدث.

وأصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا شريط فيديو (وصفته بالدرامي) للإعصار، يوم الاثنين 10 سبتمبر، التقطته كاميرات مثبتة خارج محطة الفضاء الدولية، أثناء تحليقها على ارتفاع 410 كلم فوق العاصفة.

ويتتبع الفيديو السحب الملتفة على الحواف الخارجية للإعصار قبل المرور فوق "العين" حيث مركز الإعصار. كما يتضمن الفيديو صورا ثابتة التقطت من قبل رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، ريكي أرنولد، الذي صور العاصفة من محطة الفضاء الدولية.

وتهدد العاصفة الضخمة الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع توقع وصوله اليابسة في وقت مبكر من يوم الجمعة 14 سبتمبر الجاري. وتقوم ولايتا كارولينا الجنوبية والشمالية بإجلاء السكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر على طول الساحل.

وشاركت وكالة ناسا صورة جديدة للإعصار صباح الأربعاء، التقطت بواسطة كاميرا المحطة الفضائية الدولية عالية الوضوح، حيث أظهرت العاصفة وكأنها تلتهم جزءا كبيرا من الكرة الأرضية.

كما التقط أيضا رائد الفضاء التابع لوكالة، ناسا ألكسندر جيرست، بعض الصور الخاصة به، وشاركها عبر تويتر يوم الأربعاء أيضا.

وأصدرت ناسا لقطات مثيرة للإعصار باستخدام الأشعة تحت الحمراء من القمر الاصطناعي "أكوا"، يوم الثلاثاء.

وستواصل الأقمار الاصطناعية ورواد الفضاء مراقبة إعصار فلورنسا من نقطة الفضاء الآمنة.

المصدر: سي نات

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