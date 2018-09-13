ناسا تنشر لقطات مخيفة لإعصار فلورنسا من الفضاء

بينما يستعد الناس على الأرض لمواجهة الفيضانات والرياح العاتية الناتجة عن إعصار فلورنسا، تراقب الأقمار الاصطناعية ورواد الفضاء العاصفة من بعيد، لتوثيق صور مذهلة للحدث.

وأصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا شريط فيديو (وصفته بالدرامي) للإعصار، يوم الاثنين 10 سبتمبر، التقطته كاميرات مثبتة خارج محطة الفضاء الدولية، أثناء تحليقها على ارتفاع 410 كلم فوق العاصفة.

This morning, a high definition camera outside of the @Space_Station captured a stark and sobering view of #HurricaneFlorence as it churned across the Atlantic with winds of 130 miles an hour. Take a closer look: https://t.co/IWZCzy2ZLVpic.twitter.com/9gIJ8PA8ng — NASA (@NASA) September 12, 2018

ويتتبع الفيديو السحب الملتفة على الحواف الخارجية للإعصار قبل المرور فوق "العين" حيث مركز الإعصار. كما يتضمن الفيديو صورا ثابتة التقطت من قبل رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، ريكي أرنولد، الذي صور العاصفة من محطة الفضاء الدولية.

Watch out, America! #HurricaneFlorence is so enormous, we could only capture her with a super wide-angle lens from the @Space_Station, 400 km directly above the eye. Get prepared on the East Coast, this is a no-kidding nightmare coming for you. #Horizonspic.twitter.com/ovZozsncfh — Alexander Gerst (@Astro_Alex) September 12, 2018

This is why the big picture matters, and listening to the official evacuation orders. These two photos are the same - just cropped differently. Please stay safe down there! #HurricaneFlorence#Horizonspic.twitter.com/V42GFkjbLi — Alexander Gerst (@Astro_Alex) September 12, 2018

Ever stared down the gaping eye of a category 4 hurricane? It's chilling, even from space. #HurricaneFlorence#Horizonshttps://t.co/RdDmGgduoupic.twitter.com/2TlMghY4OL — Alexander Gerst (@Astro_Alex) September 12, 2018

وتهدد العاصفة الضخمة الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع توقع وصوله اليابسة في وقت مبكر من يوم الجمعة 14 سبتمبر الجاري. وتقوم ولايتا كارولينا الجنوبية والشمالية بإجلاء السكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر على طول الساحل.

وشاركت وكالة ناسا صورة جديدة للإعصار صباح الأربعاء، التقطت بواسطة كاميرا المحطة الفضائية الدولية عالية الوضوح، حيث أظهرت العاصفة وكأنها تلتهم جزءا كبيرا من الكرة الأرضية.

Check out all the lightning activity in #HurricaneFlorence, Tropical Storm #Isaac and Hurricane #Helene, seen from the #GOESEast Geostationary Lightning Mapper this morning. pic.twitter.com/OuKhwjzbU3 — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 11, 2018

كما التقط أيضا رائد الفضاء التابع لوكالة، ناسا ألكسندر جيرست، بعض الصور الخاصة به، وشاركها عبر تويتر يوم الأربعاء أيضا.

وأصدرت ناسا لقطات مثيرة للإعصار باستخدام الأشعة تحت الحمراء من القمر الاصطناعي "أكوا"، يوم الثلاثاء.

وستواصل الأقمار الاصطناعية ورواد الفضاء مراقبة إعصار فلورنسا من نقطة الفضاء الآمنة.

المصدر: سي نات