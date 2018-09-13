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مصدر روسي: أداة إحداث الثقب في "سويوز" غير متوفرة في الفضاء

الفضاء

مصدر روسي: أداة إحداث الثقب في
Sputnik Олег Артемьев
لا يوجد في المحطة الفضائية الدولية مثقاب لعمل مثل الثقب المكتشف
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أعلن مصدر روسي في قطاع الصواريخ والفضاء أن اللجنة الداخلية لمؤسسة "إينيرغيا" أثبتت عدم وجود مثقاب بهذا الطول لعمل الثقب الذي اكتشف في المركبة "سويوزإم إس-09".

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "أجرى العاملون في المركز العلمي والتقني لمؤسسة إينيرغيا، بطلب من لجنة التحقيق الداخلية المشكلة، تجربة طبيعية على الأرض، بينت نتائجها أن إحداث مثل هذا الثقب في الفضاء في المكان الذي اكتشف فيه أمر ممكن. ولكن عند الأخذ بالاعتبار موضعه، لا بد من وجود مثقاب طوله نصف متر".

وأضاف المصدر موضحا، أن الثقب اكتشف في مكان غير مريح، ولكي يتم عمله بزاوية مماثلة، يجب أن لا يقل بعد المثقاب عن جدار المركبة عن نصف متر. "ومثل هذا المثقاب غير موجود على متن المحطة الفضائية الدولية".

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ولكن عمل مثل هذه الثقب على الأرض ممكن خلال عملية الإنتاج، حيث أن حجرة المعيشة فارغة من محتوياتها ومعداتها، ولا يوجد ما يعيق ثقبها حتى باستخدام مثقاب اعتيادي.

وبما أن اللجنة الداخلية لمؤسسة "إينيرغيا" لم تتمكن من تحديد المذنب، فقد قررت مؤسسة "روس كوسموس" تشكيل لجنة خاصة بها للتحقيق في الحادث.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام وقنوات تلغرام نشرت معلومات عن احتمال تورط رواد الفضاء الأمريكيين بهذه العملية. بيد أن يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، اعتبر نشر مثل هذه المعلومات أمرا مرفوضا، ودعا إلى انتظار انتهاء التحقيقات. وقد اتفق معه دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، مشيرا إلى وجوب الانتهاء من التحقيقات قبل الخروج باستنتاجات.

المصدر: نوفوستي

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