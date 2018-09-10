"سبيس إكس" تُطلق قمرا اصطناعيا وتنتظر عودة الصاروخ

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، اليوم الاثنين، صاروخ "فالكون 9" حاملا القمر الاصطناعي "Telstar 18V" للاتصال والإنترنت.

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وأطلق الصاروخ من القاعدة الفضائية في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الساعة 7:45 بتوقيت موسكو، وذلك بعد تأجيل عدة مرات لضرورة إجراء اختبارات إضافية.

وصنع القمر الاصطناعي "Telstar 18V" في شركة "Space Systems Loral". وهو مخصص لتقديم خدمات رقمية للتلفزيون والإذاعة واتصال الهواتف والإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويبلغ عمر استخدامه 15 عاما.

وتولت شركة "APT Satellite" من هونغ كونغ والمشغل الكندي للأقمار الاصطناعية "Telesat" الاستخدام المشترك للقمر الاصطناعي.

يذكر أن المرحلة الأولى لصاروخ "فالكون 9" يفترض أن تهبط كما جرت العادة على منصة عائمة في المحيط الأطلسي بالقرب من شاطئ فلوريدا.

المصدر: تاس