محادثات روسية أمريكية بشأن المحطة الفضائية الدولية

تنطلق يوم الاثنين 10 سبتمبر الجاري، محادثات بين أعضاء مجلس الخبراء ولجنة العمل الروسية الأمريكية، حيث ستتطرق لمستقبل استخدام المحطة الفضائية الدولية.

وقال ناطق باسم شركة "سني ماش" الروسية الفضائية، يوم الجمعة 7 سبتمبر الجاري، إن الخطة الحالية تقضي باستخدام المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2024. إلا أن هناك احتمالا لتمديد عمر استخدامها لغاية عام 2028.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لشركة "سني ماش" الروسية أن الخبراء في الوكالتين الفضائيتين الروسية والأمريكية، سيعقدون عددا من الاجتماعات بغية تقييم الحالة التقنية للقطاعين الروسي والأمريكي في المحطة، وسيقومون بتحليل عمل رواد الفضاء خلال خروجهم من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف. كما سيبحثون مسائل أمان أفراد طاقم المحطة ومستقبل الاستثمار اللاحق لهذا المختبر الدولي الفريد من نوعه لدراسة الفضاء الكوني.

وأشار البيان إلى أن الجانبين سيدرسان مختلف جوانب إبقاء المحطة على قيد الحياة وجاهزيتها لاستقبال بعثات فضائية جديدة، وتوفر احتياطيات الطعام والماء والوقود على متنها، وكذلك التجارب العلمية التي أجريت وستجرى في المحطة، والجداول الزمنية لإطلاق المركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة إليها.

المصدر: تاس