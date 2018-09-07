رواد الفضاء قد يعاينون الثقب من الفضاء الخارجي

أعلن مصدر في القطاع الفضائي الروسي أن رواد الفضاء الروس قد يخرجوا من المحطة الفضائية الدولية لمعاينة الثقب الذي ظهر في مركبة "سويوز إم إس-09" الروسية.

وقال المصدر في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن إمكانية خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء المفتوح تدرس حاليا في "روس كوسموس". ولا يستبعد المسؤولون في الشركة أن يستطيع رواد الفضاء العثور على سدادة كانت تغلق الثقب قبل وقوع خلل في جسم المركبة، في 30 أغسطس الماضي.

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واستبعد الناطق أن يخرج رواد الفضاء الروس من المحطة الفضائية الدولية لهذا الغرض فقط. إلا أن تلك المهمة قد توكل إليهم خلال الخروج المقبل المخطط له.

وأضاف أن رواد الفضاء قد يواجهوا مشاكل في اكتشاف السدادة لعدم وجود درابزون في السطح الخارجي لوحدة "راسفيت" الروسية التي التحمت بها مركبة "سويوز".

المصدر: تاس