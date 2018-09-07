تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي المصري

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي أن إطلاق القمر الاصطناعي المصري EgyptSat-A، تأجل لمدة شهر من أجل إجراء اختبارات إضافية لأنظمته.

وقال المصدر إن "مؤسسة إينيرغيا تستمر في اختبارات القمر EgyptSat-A الخاص بسبر الأرض، ضمن إطار تحسين عمل أجهزته، حيث من المفترض أن تنتهي جميعها، في منتصف شهر نوفمبر المقبل. وفي النصف الثاني منه، ينقل القمر إلى مطار بايكونور الفضائي لتحضير عملية إطلاقه".

وأضاف المصدر أنه "من المفترض أن يطلق القمر بواسطة الصاروخ الناقل (سويوز-2.1B) مع وحدة التسريع (فريغات)، في أواخر ديسمبر من السنة الحالية".

إقرأ المزيد

كما أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، خلال زيارته لمؤسسة "إينيرغيا"، في نهاية شهر أغسطس المنصرم، أن عمليات تصنيع واختبار القمر الاصطناعي المصري EgyptSat-A قاربت على الانتهاء، وطلب اختبار جميع أجهزة القمر بعناية فائقة، ومراعاة جميع الإجراءات اللازمة لتحسين جودة عمله.

ومن المفترض أن يدور القمر المصري في مدار ارتفاعه 500-800 كيلومتر، ومن هذا الارتفاع، يكون قادرا على التقاط الصور في الأطياف المرئية للأشعة تحت الحمراء.

ونظرا للمميزات التقنية العالية لأجهزته، يمكن استخدامه في قطاعي الصناعة والزراعة، وأيضا في عمليات الاستكشاف لأغراض استراتيجية.

المصدر: نوفوستي