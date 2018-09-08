روسيا تحذر من توقف مؤقت في عمل منظومة "غلوناس"

حذر مكتب تحليل المعلومات في مركز التحكم بمنظومة غلوناس للملاحة الفضائية، جميع المستخدمين من توقفات قصيرة مؤقتة للاتصال مع المنظومة، يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.

وجاء في بيان المكتب: "وفقا لمركز التحكم في منظومة الملاحة، ستحصل توقفات قصيرة مؤقتة في عمل ثلاثة أقمار اصطناعية من منظومة (غلوناس- إم) (أرقامها 730، 743، 745) وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية يومي 9 و10 سبتمبر2018".

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ويفيد البيان بأن عمل القمرين 743 و745 سيتوقف، يوم 9 سبتمبر لمدة ساعة (لغاية 21:30 و21:41 على التوالي حسب توقيت موسكو). أما القمر 730 فإنه لن يعمل من الساعة 21:20 يوم 9 سبتمبر إلى الساعة 7:00 من يوم 10 سبتمبر، حسب توقيت موسكو.

وتضم منظومة غلوناس الروسية للملاحة حاليا 26 قمرا اصطناعيا، يعمل منها 24، حيث أن القمر 701 يخضع للاختبارات، والقمر 734 يخضع لأعمال الصيانة الدورية في الوقت الحاضر.

المصدر: لينتا. رو