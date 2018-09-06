مصدر: "سويوز" ستحمل رواد الفضاء الأجانب حتى عام 2020

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء أن شركاء روسيا الأجانب في المحطة الفضائية الدولية سيستخدمون مركبات "سويوز" الروسية للرحلات إلى المحطة، إلى ربيع عام 2020 على أقل تقدير.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية: "من المرجح أن يستمر رواد الفضاء الأجانب في استخدام مركبات (سويوز-إم إس) حتى ربيع عام 2020".

وفقا للمصدر، فإن "هذا واضح من الجدول الزمني المقرر لرحلات مركبات سويوز وطواقمها. وكذلك خطط الرحلات الأولى على متن مركبات Crew Dragon وCST-100 Starliner الأمريكية الخاصة، التي تشير إلى أن هذه المركبات يمكن أن تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، في شهر أبريل ومنتصف عام 2019".

كما أشار المصدر إلى أنه "بعد ذلك، تأمل ناسا أن تبدأ بتنظيم رحلات منتظمة لهذه المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية. بيد أن الجدول الزمني الحالي يبدو متفائلا جدا..".

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وقد تم الاتفاق على طواقم الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية إلى ربيع عام 2020. كما تم إقرار طاقم المركبة "سويوز إم إس-13" المتألف من رائد الفضاء الأوروبي لوقا بارميتانو، والأمريكي أندريو مورغان، وطاقم المركبة "سويوز إم إس-15" الذي يضم رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كيسيدي.

ويخطط لإطلاق المركبة "سويوز إم إس-16"، في شهر مارس 2020، والتي سيتألف طاقمها إضافة إلى رائد فضاء روسيا من الأمريكي توماس مارشبيورن والياباني سويتس نوغوتي.

المصدر: نوفوستي