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الصين تطلق صاروخا يحمل أقمارا اصطناعية تعود إلى الأرض

الفضاء

الصين تطلق صاروخا يحمل أقمارا اصطناعية تعود إلى الأرض
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إطلاق صاروخ فضائي صيني
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أطلقت الصين صاروخ SQX-1Z الخاص الذي حمل 3 أقمار اصطناعية إلى المدار الأرضي المنخفض، يوم الأربعاء 5 سبتمبر الجاري، من قاعدة "سوجو" (محافظة قانسو في شمال غرب الصين).

وقال التلفزيون الصيني إن الصاروخ انطلق بغية تجربة تكنولوجيا "SQX-1Z". واستغرق تحليق الصاروخ 460 ثانية. وبلغ الارتفاع الأقصى الذي صعد إليه 108 كيلومترات.

وأعلن التلفزيون عودة أحد الأقمار الاصطناعية إلى الأرض بمظلة، فيما سيعود القمران الآخران لاحقا.

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ومن المفترض أن يستخدم الصاروخ في حال نجاح تجربته لإطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة وسياح الفضاء إلى المدار الأرضي المنخفض.

يذكر أن "SQX-1" هو صاروخ يعمل بالوقود الصلب، صممته شركة "i-Space"، ويبلغ طوله 9.5 متر، وقطره 1.4 متر، وسرعته القصوى 1.5 كيلومتر في الثانية.

المصدر: تاس

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