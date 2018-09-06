اليابان تجرب مصعدا إلى الفضاء!

ابتكر فريق من العلماء والمهندسين في جامعة شيزوكا اليابانية نموذجا مصغرا لمصعد فضائي سيكون بمقدوره نقل حمولات صغيرة من الأرض إلى الفضاء، لمسافة تصل إلى 96 ألف كيلومتر.

ونشرت صحيفة ديلي ميل أن الاختبارات النهائية للمصعد الفضائي ستجري قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي. ويبلغ طول نموذج المصعد 6 سنتيمترات وعرضه وارتفاعه 3 سنتيمترات.

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وستطلق وكالة الفضاء اليابانية، نموذج المصعد الفضائي إلى المدار بواسطة صاروخ "Н-2В" من جزيرة تانيجاشيما. وسيجرب العلماء عمل وحركة النموذج المصغر للمصعد الفضائي بواسطة كابل بطول 10 أمتار، يمتد بين قمرين اصطناعيين صغيرين.

ويسعى العلماء من خلال هذه التجربة إلى مراقبة الخصائص الفيزيائية للمواد، والتأكد من قدرة المصعد على التحرك بين نهايتي السلك دون مشاكل وبدون طاقة إضافية.

وفي حال نجاح التجربة، سيبني اليابانيون مصاعد قادرة على إيصال رواد الفضاء وسياحه إلى المدار الأرضي وبالعكس.

ويعتقد العلماء أن استخدام هذه التقنية سيسهل عمليات نقل الناس والبضائع إلى المدار، والتخلي تماما عن إطلاق الصواريخ الفضائية.

المصدر: لايف. رو