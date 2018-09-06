استقبال أول بيانات من أقمار اصطناعية صنعها طلاب روس

تلقى العلماء الروس معلومات علمية أولى من القمرين الاصطناعيين العلميين "سيريوس سات-1" و"سيريوس سات-2" اللذين صممهما تلاميذ من مركز "سيريوس" الروسي للشباب الموهوبين.

وقال ناطق باسم مؤسسة "سكولكوفو" التي يرعى خبراؤها مركز "سيريوس" في مدينة سوتشي الروسية، إن كاشفات جسيمات أشعة غاما المشحونة المنصوبة في القمرين الاصطناعيين، مكّنت العلماء من دراسة تغيرات تيارات الإلكترونات في الحد الداخلي للطوق الإشعاعي في شذوذ جنوب الأطلسي. وترسل الكاشفات إلى الأرض معلومات إحصائية عن تلك الجسيمات ومواصفات طيفها وزمنها.

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وأضاف الناطق أن أجهزة القمرين الاصطناعيين تم تشغيلها في الفترة ما بين 28 أغسطس الماضي و4 سبتمبر الجاري، حين أقيم الاتصال اللاسلكي بها.

يذكر أن قمري النانو الاصطناعيين "سيريوس سات-1" و"سيريوس سات-2" أطلقا على أيدي رائدي فضاء روسيين، خرجا من المحطة الفضائية الدولية لأداء بعض المهام التقنية في الفضاء المكشوف.

أما مركز "سيريوس" في مدينة سوتشي الروسية، فتم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أراد الجمع بين المواهب الفتية لسائر روسيا ليُجري الشباب بحوثا علمية في مكان واحد.

المصدر: تاس