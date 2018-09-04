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روسيا تبدأ بإعداد رائدي الفضاء الإماراتيين للرحلة

الفضاء

روسيا تبدأ بإعداد رائدي الفضاء الإماراتيين للرحلة
Sputnik KIRILL KALINNIKOV
مركز إعداد رواد الفضاء الروسي (صورة من الأرشيف)
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ذكر مركز إعداد رواد الفضاء الروسي عن بدء تجهيز رائدي الفضاء الإماراتيين لأول رحلة فضائية لهما، ومن المقرر أن تكون على متن مركبة "سويوز أم أس" الفضائية.

ويبدأ تدريب الطيار العسكري هزاع علي المنصوري وخبير تكنولوجيا المعلومات سلطان سيف النيادي تحضيرا للرحلة الفضائية بعد أن اختارتهما اللجنة الطبية في نهاية الشهر الماضي.

gctc.ru
هزاع علي المنصوري (اليسار) وسلطان سيف النيادي

ويشمل برنامج الإعداد التمارين البدنية والتدريب على العمل بظروف طارئة والتحليقات على متن طائرة "إيل 76" والتكيف مع حالة انعدام الوزن التي يتعرض لها رواد الفضاء أثناء الرحلات.

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وستجري غالبية التدريبات في مقر مركز إعداد رواد الفضاء، والمرحلة الأخيرة منها في مطار بايكونور الفضائي على أراضي كازاخستان.

ومن المقرر إطلاق أول طاقم إماراتي لرواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل عام 2019.

المصدر: تاس

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