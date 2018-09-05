روسيا تطلق وحدة جديدة نحو محطة الفضاء الدولية

أعلنت مصادر في شركة "روس كوسموس" الروسية لشؤون الفضاء أن روسيا ستطلق وحدة جديدة نحو محطة الفضاء الدولية، خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن "إطلاق وحدة (العلوم والطاقة) الروسية المخصصة لمحطة الفضاء الدولية سيجري عام 2022".

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ويرجح الخبراء أن تأجيل إطلاق هذه الوحدة من عام 2019 إلى عام 2022، سببه سعي روسيا أولا لاستكمال بناء قطاعها الخاص الجديد على متن المحطة الفضائية، والذي من المفترض أن يكتمل عام 2020.

وتأتي تلك الخطوات في قبل روسيا في إطار السعي لتحقيق استقلاليتها على متن المحطة، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا جيم بريدنشتاين، مدير وكالة ناسا، وأكد فيها أن المحطة قد لا تكون موجودة بشكلها الحالي عام 2025، أو أنها قد تتقسم إلى أجزاء، قد تتولى إدارة بعضها شركات خاصة.

المصدر: نوفوستي