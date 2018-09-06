الكشف عن موعد أول رحلة مأهولة بصاروخ "سويوز-5" الروسي

أعلن كبير المصممين في شركة "إينيرغوماش" الروسية المصنعة للصواريخ، بيوتر لافوتشكين، عن موعد أول رحلة فضائية مأهولة باستخدام صاروخ "سويوز-5" الروسي الواعد.

وأكد لافوتشكين أن الرحلة المأهولة ستتحقق عام 2024، مشيرا إلى أن شركته ستنتج وتختبر محركا للصاروخ بحلول عام 2023.

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وأفادت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق بأن شركة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للصواريخ تولت تصميم صاروخ "سويوز-5" المتوسط، وبأن شركة "روس كوسموس" الروسية (الوكالة الفضائية الروسية) قد أقرت مشروعا تصميميا لهذا الصاروخ، بعد إدخال تعديلات فيه. ويجري العمل على تصميم وتصنيع الصاروخ في الوقت الحاضر على قدم وساق.

يذكر أن صاروخ "سويوز-5" المتوسط قد يستخدم لإطلاق مكوك "فيديراتسيا" الروسي إلى المدار الأرضي المنخفض. أما مكونات الصاروخ فستستخدم لاحقا عند تصنيع صاروخ روسي فائق الثقل.

المصدر: تاس