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روسيا قد تزود الهند بمحركات صواريخ الفضاء

الفضاء

روسيا قد تزود الهند بمحركات صواريخ الفضاء
visualrian.ru/alixei nikolsky
رئيس شركة "روس كوسموس" دميتري روغوزين
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أعلن رئيس شركة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن روسيا قد تزود الهند بمحركات صواريخ الفضاء.

وأوضح روغوزين أن "وفدا من روس كوسموس سيتوجه أواخر سبتمبر الجاري إلى الهند لإجراء مباحثات تتعلق بشؤون التعاون المشترك بين روسيا والهند في مجال استكشاف الفضاء. كما سيدرس الطرفان إمكانية تزويد الأخيرة بمحركات صواريخ الفضاء".

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وأضاف المسؤول قائلا: "نعلم أن شركاءنا في الهند يعملون حاليا على تطوير برنامجهم الوطني للقيام برحلات فضائية مأهولة، ويختبرون أنظمة الحماية والإنقاذ لرواد الفضاء.. وفدنا الذي سيتوجه إلى نيودلهي سيناقش معهم أنواع المحركات الروسية لصواريخ الفضاء التي سيصبح بإمكانهم الاستفادة منها في هذا البرنامج".

المصدر: فيستي

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