مركبات "سويوز" و"بروغريس" تخضع لفحص دقيق

أعلن مصدر في مؤسسة "إينيرغيا" عن بدء عملية فحص جميع المركبات الموجودة في مستودع مطار بايكونور الفضائي وتلك التي يتم إنتاجها حاليا، بعد حادثة تسرب الهواء في المحطة الفضائية الدولية.

وأضاف المصدر أن الفحص يجري في إطار التحقيقات الجارية لكشف أسباب تسرب الهواء في مركبة "سويوز إم إس-09" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية، وبناء على قرار اللجنة التي شكلتها المؤسسة يوم 3 سبتمبر الجاري، حيث ستبدأ اللجنة عملها خلال الأيام المقبلة.

وتوجد حاليا في بايكونور ثلاث مركبات جاهزة للإطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية وهي "سويوز إم إس-11"، و"سويوز إم إس-10" ومركبة الشحن "سويوز إم إس-10" التي من المقرر إطلاقها، في شهر أكتوبر المقبل. وإلى جانب هذه التحقيقات تستمر المؤسسة في إنتاج المركبات الفضائية وفق البرنامج المقرر.

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يذكر أن تسرب الهواء في المحطة الفضائية الدولية اكتشف، في 30 أغسطس الماضي، في حجرة العيش بالمركبة "سويوز إم إس-09" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية.

وقد اتضح لاحقا أن تسرب الهواء كان بسبب فتحة صغيرة صنعت بمثقاب وتمت تغطيتها بمادة لاصقة، ولم يتم كشفها عند اختبار المركبة على الأرض لأن الغراء كان طريا. ولكن بعد أن جف، تقلصت المادة اللاصقة وبدأ تسرب الهواء.

المصدر: نوفوستي