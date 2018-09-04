روغوزين: أمريكا عاجزة عن منافسة روسيا في جودة محركات الصواريخ

صرح رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها منافسة روسيا في جودة محركات الصواريخ.

وقال روغوزين في حديث للصحافيين إن "الولايات المتحدة دولة متقدمة تكنولوجيا، ولكن لا يمكنها إنتاج هذه المحركات بكفاءة عالية من حيث الجودة والسعر".

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وأضاف قائلا: "على الرغم من الضغوط الهائلة التي يشعر بها المشترون في الولايات المتحدة من جانب الطبقة الحاكمة والكونغرس والتصريحات المضادة لشراء محركات الصواريخ الروسية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنتاج بديل لها".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "إينيرغيا" الإنتاجية العلمية أعلنت، في نهاية شهر يوليو الماضي، عن توقيع اتفاق لتوريد ستة محركات صواريخ إضافية من طراز RD-180 إلى الولايات المتحدة حتى عام 2020.

المصدر: نوفوستي