 
مباشر

العثور على "جرة" قديمة في المريخ

الفضاء

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqfn

نشر عالم أجسام غامضة من تايوان في حسابه على موقع يوتيوب ما يثبت وفقا لرأيه أن الحياة كانت موجودة على الكوكب الأحمر.

واستند عالم الأجسام الغامضة "يوفولوج"، سكوت ورينغ، إلى صورة نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية للكوكب الأحمر عام 2014 وفيها جسم شبيه جدا بجرة قديمة. ويقول ورينغ إن "الجسم الظاهر في الصورة بوضوح يدل على أنه من صنع الإنسان، ويذكرنا بشكل إناء شبيه بالجرار التي كانت تستخدم لحفظ النبيذ في عهد الإمبراطورية الرومانية".

إقرأ المزيد
اكتشاف طبقات زجاجية على كوكب المريخ

ويؤكد ورينغ ثقته بأن الحياة كانت موجودة على الكوكب الأحمر في يوم ما، ومن المحتمل أن يكون لدى خبراء "ناسا" معلومات كاملة عن ذلك. ولكنهم لا يستعجلون في كشفها ويكتفون بنشر بعض صور الكوكب.

المصدر: رامبلر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. "الأردن وفلسطين دولة واحدة بشرط هام".. عباس يوافق على عرض أمريكي بالاتحاد مع الأردن