العثور على "جرة" قديمة في المريخ

نشر عالم أجسام غامضة من تايوان في حسابه على موقع يوتيوب ما يثبت وفقا لرأيه أن الحياة كانت موجودة على الكوكب الأحمر.

واستند عالم الأجسام الغامضة "يوفولوج"، سكوت ورينغ، إلى صورة نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية للكوكب الأحمر عام 2014 وفيها جسم شبيه جدا بجرة قديمة. ويقول ورينغ إن "الجسم الظاهر في الصورة بوضوح يدل على أنه من صنع الإنسان، ويذكرنا بشكل إناء شبيه بالجرار التي كانت تستخدم لحفظ النبيذ في عهد الإمبراطورية الرومانية".

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ويؤكد ورينغ ثقته بأن الحياة كانت موجودة على الكوكب الأحمر في يوم ما، ومن المحتمل أن يكون لدى خبراء "ناسا" معلومات كاملة عن ذلك. ولكنهم لا يستعجلون في كشفها ويكتفون بنشر بعض صور الكوكب.

المصدر: رامبلر